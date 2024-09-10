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Adana'da Gizli Bölmelerde Tabanca ve Cep Telefonu Bulundu

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki araçtaki gizli bölmelerde ruhsatsız 6 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki araçtaki gizli bölmelerde ruhsatsız 6 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki iki aracı şüphe üzerine takibe alıp durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları iki araçta gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti.

Buraları inceleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, bu silahlara ait 9 şarjör ve 147 mermi ile gümrük kaçağı 7 cep telefonu buldu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şüpheliler Caner Y, Özgür D, Mehmet G, Lokman D, Mehmet D. ve Umut Ö. gözaltına alındı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, ekipler, önce inceledikleri araçlardan birinin müzik çalar sisteminin otomatik olarak açıldığını belirledi.

Ekipler daha sonra buradaki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Çukurova adana

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