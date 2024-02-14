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Adana'da gıda yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Adana'da henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bariyerlere çarpan gıda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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