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Adana'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

Adana'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı
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Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü, lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve marketlerde denetim yaptı. Müdür Mehmet Nuri Kökçüoğlu, son bir yılda yaklaşık 40 bin denetim gerçekleştirdiklerini ve uygunsuz bulunan işletmelere toplamda 17 milyon lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimlerde ekipler, lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve marketlerde incelemelerde bulundu.

Kökçüoğlu, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, sahada denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Adana'da bir yılda yaklaşık 40 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kökçüoğlu, bu denetimde uygunsuz gördükleri işletmelere 17 milyon lira para cezası kestiklerini ifade etti.

Kökçüoğlu, geçen ay restoran, lokanta, kesimhaneler, toplu tüketim yerleri ve kasaplar olmak üzere yaklaşık 6 bin işletmeyi tek tek denetlediklerini dile getirdi.

Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelerin belirlendiğini kaydeden Kökçüoğlu, "Belirlediğimiz eksiklikler dahilinde esnafımıza süre verdik. Verdiğimiz sürenin sonunda neleri düzeltmişler, düzeltmemişler bununla ilgili denetimlerimizi yapacağız. Uygunsuz gördüğümüz her yere idari para cezası uygulayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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