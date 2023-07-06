Adana'da geri giden minibüsün çarptığı motosikletli 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilerlerken geri gelerek motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.