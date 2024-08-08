Adana'da Geri Dönüşüm Tesisi ve Mobilya Fabrikasında Yangın

ADANA'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkıp, mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yan taraftaki bir mobilya fabrikasına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, "Burası, kağıt ve geri dönüşüm fabrikası. Yanan yeri çepeçevre kuşattık. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Su ve köpük takviyesi yapıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,