Adana'da Geri Dönüşüm Tesisi ve Fabrikada Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi ve yanındaki kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana Valisi Süleyman Elban, yangının diğer yerlere sıçrama ihtimalinin azaldığını belirtti.

Olay yerine giden Adana Valisi Süleyman Elban, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve fabrikaya sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü, diğer yerlere sıçrama ihtimalinin azaldığını söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan itfaiye, arazöz ve TOMA'larla, havadan ise helikopterlerle müdahale sürüyor. Adana Valisi Süleyman Elban da yangın alanına gelip bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Vali Elban: "Diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı"

Yangınla ilgili bilgi veren Vali Elban, "Sabah geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın hemen yanındaki kolonya fabrikasına sıçramış. Ekiplerimiz hemen müdahaleye başladı. Orman arasözleri, helikopterler ve TOMA şu anda yangına müdahale ediyor. Kontrol altına aldık diyemeyiz ancak diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı. Can kaybı ve yaralı yok. Büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA