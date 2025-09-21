Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Sürekli Devam Ediyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki atıkların alev almasıyla başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarıyla kontrol edilmeye çalışılıyor.
YANGIN DEVAM EDİYOR
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangın devam ediyor. Gündüz saatlerinde helikopterle havadan da destek verilen söndürme çalışması, havanın kararmasıyla karadan devam ediyor. İtfaiye ekipleri, plastik ve kağıt atıklarını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yusuf YILDIZ/SEYHAN,(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel