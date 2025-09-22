Haberler

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün kontrol altına alınan geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Küçükdikili Mahallesi'ndeki fabrikada, dün sabah saatlerinde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan ve 17 saat sonra kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Polisler, alanda zaman zaman yükselen alevlere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıktıkları suyla müdahale ediyor.

Fabrikanın bahçesinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterlerinin havadan desteğiyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu

Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.