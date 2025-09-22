Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün kontrol altına alınan geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangında soğutma çalışması devam ediyor.
Küçükdikili Mahallesi'ndeki fabrikada, dün sabah saatlerinde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan ve 17 saat sonra kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.
Polisler, alanda zaman zaman yükselen alevlere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıktıkları suyla müdahale ediyor.
Fabrikanın bahçesinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterlerinin havadan desteğiyle kontrol altına alınmıştı.