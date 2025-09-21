Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı. Yangın, yoğun dumanla birlikte şehir merkezinden de görüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterleri yangına müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.
Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekledi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede iş makinelerinin de desteğiyle soğutma çalışması sürüyor.