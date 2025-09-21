Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangın devam ediyor. Gündüz saatlerinde helikopterle havadan da destek verilen söndürme çalışması, havanın kararmasıyla karadan devam ediyor. Yangını çevresini alan itfaiye ekipleri, plastik ve kağıt atıklarını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,