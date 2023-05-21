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Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sabah saat 05.00'te başlayan yangın saat 08.30 gibi kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sabah saat 05.00'te başlayan yangın saat 08.30 gibi kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Seyhan Adana Güncel Haberler

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