Haberler

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

17 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan atık malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 17 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018'den beri yürürlükteydi! ABD ürünlerine uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

Kritik adım! ABD ürünlerine uygulanan ek vergiler kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.