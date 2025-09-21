Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
17 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan atık malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 17 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel