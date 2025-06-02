Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

1) ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tanker ve arazözlerle müdahalesine İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alandaki yangında 200 milyon liranın üzerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.Fabrikada soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yanın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.