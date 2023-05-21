Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 6 saat süren çalışması ile söndürüldü.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 6 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Fabrikada hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)