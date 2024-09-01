Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri plastik atıkların bulunduğu alandaki alevlere müdahale etti.
Bu sırada yangının büyüme ihtimaline üzerine bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.
Diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.