Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Büyük Yangın

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Büyük Yangın
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 200 milyon liranın üzerinde zarar meydana geldi.

ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tanker ve arazözlerle müdahalesine İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alandaki yangında 200 milyon liranın üzerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.

Fabrikada soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yanın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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