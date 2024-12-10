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Adana'da Gereksiz Kornaya Cezalar Yağdı

Adana'da Gereksiz Kornaya Cezalar Yağdı
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Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı tespit edilen 19 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplam 13 bin 110 lira para cezası uyguladı. Denetimlerde ayrıca diğer trafik ihlalleri nedeniyle 20 sürücüye de ceza kesildi.

Adana'da sivil trafik polislerince gereksiz korna çaldığı tespit edilen 19 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları 19 sürücüye toplam 13 bin 110 lira para cezası uyguladı.

Sürücülerden biri, trafik polisine, park edilen araçlar nedeniyle ilerleyemediklerini ve bu nedenle kornaya bastığını belirtti.

Başka bir sürücü de polise kornayı gerektiği için kullandığını belirterek ceza yazılmaması gerektiğini ifade etti.

Denetimde ekipler, fazla yolcu taşıma, durak harici yolcu indirip bindirme, ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlali yapan 20 sürücüye de ceza kesti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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