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Adana'da Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

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Adana'da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Adana'da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali T. (25) evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli Ali T.'yi tabanca ile kasığından vurarak hızla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Adana Güncel Haberler

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