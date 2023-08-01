Adana'da Genç Kız Sulama Kanalında Kayboldu

Adana'da bir genç kız sulama kanalında sürüklenerek kayboldu. Dalgıç polisler arama çalışmalarına başladı. Anne gözyaşlarıyla olayı takip etti.

ADANA'da girdiği sulama kanalında bir süre sürüklenen Ayşe Çetin (20), akıntıya kapılıp, suda kayboldu. Dalgıç polisler, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmaları gözyaşlarıyla takip eden anne Sultan Çetin'in, Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzme bilmiyorsu demesi yürek yaktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, Çetin'i aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğu öğrenip, kanala gelen anne Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

Anne Sultan Çetin, Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun diyerek feryat etti.

Genç kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu diye konuştu.

DÜN GECE DE GİRMİŞ

Öte yandan Ayşe Çetin'in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.