Adana'da genç kadının kolyesini gasbeden sanığa 6 yıl 8 ay hapis Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde genç kadının boynundaki kolyeyi gasbeden tutuklu sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde genç kadının boynundaki kolyeyi gasbeden tutuklu sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.S. ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın merkez Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada Ü.O'yu (24) durdurduğunu ve bıçakla tehdit ederek boynundaki kolyeyi alıp kaçtığını belirtti. Savcı, dosyadaki delil durumu ve tanık anlatımları da dikkate alınarak sanık M.S'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Sanık M.S, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel Cumhuriyet Sarıçam Adana Güncel Haberler

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