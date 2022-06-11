Adana'da gelinlik ve abiye defilesi ilgi gördü - Haberler

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Adana'da gelinlik ve abiye defilesi ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da bir alışveriş merkezinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles'in aralarında olduğu gelinlik ile abiye defilesi ilgi gördü.

Adana'da bir alışveriş merkezinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles'in aralarında olduğu gelinlik ile abiye defilesi ilgi gördü.

Fashion Brezee Gelinlik & Abiyelik Defilesini Duygu Zengin, Sultan Bozkuş ve Cem Palandökenler'in organize ettiği, Adana'da moda günlerinin ikincisi bir alışveriş merkezinde düzenlendi. Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı defilede, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles'in de aralarında olduğu 20 model, 10 moda evi ve firmaya ait 12 kıyafet sergilendi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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