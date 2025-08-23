Adana'da Gelin Arabasına Atlayan Bahşişçi Sosyal Medyayı Salladı

Adana'da düğün konvoyuna koşarak gelin arabasının kaputuna atlayan bir kişi, sahneyi motosiklet kamerasına yansıttı. Olay, bahşiş almak için oldukça ilginç bir yöntem tercih eden bu kişinin görüntüleriyle dikkat çekti.

ADANA'da bahşiş almak için koşup, gelin arabasının kaputuna atlayarak yolculuk eden kişi, motosiklet kamerasına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Düğün konvoyunu gören kişi, bahşiş almak için gelin arabasının peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 150 metre boyunca koşan kişi, kırmızı ışıkta duran aracın kaputuna atladı. Bir süre kaputta giden kişi, sürücünün gelin arabasını durdurup, bahşiş alması ile indi. Olay, başka bir sürücünün motosiklet kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
