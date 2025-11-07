Adana'da Geceleyin Yağma Suçuna 5 Yıl 7 Ay Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eve çağırdıkları kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl 7 ay 15'şer gün hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü C.C'nin sosyal medya aracılığıyla irtibata geçip tanışarak gittiği Kader D'nin evinde diğer sanıklar Halil Ç. ve Mustafa Ç'nin de bulunduğunu belirtti.

Kader D'ye 4 bin lira, Halil Ç'nin hesabına da zorla 6 bin lira gönderen C.C'nin evden kaçmaya çalıştığı sırada sanıklar tarafından darbedildiğini anlatan savcı, fikir ve eylem birliği içinde oldukları belirlenen Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kader D, savunmasında müştekiyi darbendelerin Mustafa Ç. ve Halil Ç. olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmaları alınan sanıklar Mustafa Ç, ve Halil Ç. ise Kader D'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti de "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl 7 ay 15'şer gün hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, 23 Nisan'da C.C'yi darbedip cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. hakkında savcılıkça "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.