Adana'da gecekondu yıkımında gerginlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da gecekondu yıkımında gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da gecekondu yıkımında gerginlik

ADANA'da, iş makinesiyle yıkıma giden belediye ekipleri ile kaçak olduğu için yıkım kararı çıkan evdeki aile arasında gerginlik yaşandı.

ADANA'da, iş makinesiyle yıkıma giden belediye ekipleri ile kaçak olduğu için yıkım kararı çıkan evdeki aile arasında gerginlik yaşandı. Ailenin gecekonduyu terk etmesi için zaman tanınarak, yıkıma geçici olarak ara verildi.

Olay, Çukurova ilçesinde, 1980'li yıllarda kente göçenlerin gecekondular inşa ettiği, ismini manzarasından alan Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi kapsamında 2017'den beri 300 konutun boşaltılarak yıkıldığı mahalleye ekipler, yıkım kararı çıkarılan gecekonduyu iş makinesiyle yıkmaya gitti. Evde yaşayan aile de yıkım kararına itiraz edince gerginlik yaşandı. Aile üyelerinin birbirlerine müdahalesiyle gerginlik son buldu. Bölgede evleri yıkılan diğer aileler de belediye ekiplerine tepki gösterdi. Çevik kuvvet polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ailenin evi terk etmesi için zaman tanınarak, yıkıma geçici ara verildi. Mahalledeki yıkım çalışmalarının cuma günü sona ereceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Çukurova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title