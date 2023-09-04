Adana'da gece vakti bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
Adana'da elektrikli bisikletinin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında dava açıldı. Sanığa, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Adana'da gece vakti bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletinin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 22 Mayıs'ta tutuklanan E.K. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, E.K'yi olay tarihinde, ilçenin Denizli Mahallesi'nde elektrikli bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu gece vakti satarken yakaladığı belirtildi.
E.K'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen E.K, suçlamaları kabul etmedi.