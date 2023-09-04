Adana'da gece vakti bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Adana'da elektrikli bisikletinin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında dava açıldı. Sanığa, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.