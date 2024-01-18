Adana'da Gece Çalışanları Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adana'da çeşitli meslek gruplarının gece çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentte gece çalışarak geçimini sağlayan çaycı, şırdancı ve taksici gibi farklı meslek çalışanları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde gece kurduğu tablada çay satan Ahmet Çaykara, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Haber"de Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" ve "Spor"da Burak Akbulut'un "Pistte arbede" başlıklı karelerine oy verdi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını tercih eden Çaykara, "Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karesini seçti.

Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerinde şırdan satan 28 yaşındaki Cesim İnci de "Haber"de Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" ve "Spor"da Özgür Tiran'ın "Er meydanında" adlı çalışmalarını oyladı.

İnci, "Deprem: Umut"ta Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları tek tek inceleyen ve tercih etmekte zorlandığını dile getiren İnci, tarihe not düşen AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini başarılarından dolayı kutladı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki taksi durağında gece mesaisine kalan 64 yaşındaki taksici Salih Ağar'ın tercihi ise "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", "Haber"de Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesi oldu.