Adana'da Gaspa Teşebbüs Eden Şahsa 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, parasını gasbetmeye çalıştığı kişiyi cam şişeyle vurarak darbettiği iddia edilen H.K. hakkında, 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yeni Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta parasını gasbetmeye çalıştığı H.O'nun başına cam şişeyle vurduğu gerekçesiyle tutuklanan H.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü H.K'nin, sokakta karşılaştığı müşteki H.O'dan üzerindeki parayı vermesini istediği belirtildi.

Sanığın, duruma tepki gösteren müştekinin başına "silah sayılan" cam şişeyle vurarak yaralanmasına neden olduğu anlatılan iddianamede, H.K'nin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
