Adana'da Gaspa İlişkin Dava Başladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eve çağırdıkları kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kader D, olay günü sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı ve eve çağırdığı C.Ç'nin cep telefonunu Halil Ç.'nin zorla aldığını öne sürdü.

Mustafa Ç. ve Halil Ç.'nin, cep telefonunu geri isteyen C.Ç.'yi darbettiğini iddia eden Kader D, "Müştekinin banka hesabından 6 bin lirayı Mustafa Ç'nin hesabına attılar. Ben bu olaya hiç karışmadım. Müşteki ile sanıklar epey bir arbede yaşadı. Komşuların ihbarı üzerine polis geldi, bizi gözaltına aldılar. Halil Ç. ne şekilde ifade vermemiz gerektiği konusunda bizi yönlendirdi. Kendisi beni ve ailemi tehdit etti. Ben sanıkların talimatıyla eve tanımadığım kişileri çağırıyordum. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Savunmaları alınan sanıklar Mustafa Ç, ve Halil Ç. ise Kader D.'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesini, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, 23 Nisan'da C.C'yi darbedip cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. hakkında savcılıkça "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.