Adana'da Gasp Şüphelileri Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir gasp olayına karıştıkları iddia edilen Samet K. ile Fırat K'yi yakaladı.

Fırat K'nin 6 farklı suçtan daha arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.