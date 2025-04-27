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Adana'da Gasp Şüphelileri Tutuklandı

Adana'da Gasp Şüphelileri Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir gasp olayına karıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Fırat K'nın ayrıca 6 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir gasp olayına karıştıkları iddia edilen Samet K. ile Fırat K'yi yakaladı.

Fırat K'nin 6 farklı suçtan daha arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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