Adana'da gasbedilerek öldürülen taksicinin cesedi sulama kanalına atıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gasbedilerek öldürülen taksicinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde başından tabancayla vurularak öldürülen kişinin taksi şoförü Servet Tarhan olduğunu belirledi. Tarhan'ın, 01 T 1932 plakalı aracı ise olay yerinin uzağında bulundu.

Taksicinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tarhan'ı öldürerek cesedini sulama kanalına attığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Servet Tarhan'ın parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddia edilen katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tarhan, 2020 yılının haziran ayında kendisini istediği yere götürmediğini ileri sürdüğü alkollü kadın tarafından bıçakla tehdit edilmiş ve aracına zarar verilmişti.