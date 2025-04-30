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Adana'da Fuhuş Operasyonunda 7 Tutuklama

Adana'da Fuhuş Operasyonunda 7 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Organize bir şebekeye yapılan operasyonda 12 kadının fuhuşa zorlandığı öğrenildi. Tedbir kararları ile birlikte birçok mal varlığına el konuldu.

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 kadını fuhuşa zorladığı iddia edilen bir şebekeyi takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 4'ü kadın 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde belirli miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı, 64 bin lira, 600 dolar ve 300 avroya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki 9 milyon lira ile üzerlerine kayıtlı yaklaşık 63 milyon lira değerindeki çok sayıda araç ve taşınmazın satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı da uygulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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