Adana'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kadın Kurtarıldı, Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı, fuhşa teşvik ve aracılık suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Adana'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 4 kadını çatı katında bulup kurtardı.

Gözaltına alınan zanlı B.F, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ile "fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

