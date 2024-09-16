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Adana'da Freni Tutmayan Çöp Kamyonu Ev Duvarına Çarptı

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Adana'da bir çöp kamyonu freni tutmadığı için kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kalan bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da yokuşu çıkarken freni tutmayan çöp kamyonu, kontrolden çıkıp bir evin duvarına çarptı. Yıkılan mutfak duvarının altında kalan kadın, yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyenin çöp kamyonu yokuşu çıkarken freni tutmayınca kontrolden çıkıp, geri manevra yaparak müstakil bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan mutfak duvarının altında kalan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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