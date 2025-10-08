Haberler

Adana'da Fırtına Okul Çatısını Uçurdu, Araçlar Zarar Gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki okulun çatısı uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Panik yaşayan öğrenciler güvenlik önlemleriyle tahliye edildi.

1) ADANA'DA FIRTINA NEDENİYLE 2 OKULUN ÇATISI UÇTU, PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

İlçede öğle saatlerinde aniden sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Kopan çatı parçaları nedeniyle okulların bahçesindeki araçlar ve çevredeki yapılar zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi. Bu sırada derste olan öğrenciler panik yaşadı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler okullardan tahliye edildi. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

