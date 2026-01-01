Adana'da fırtına iş yerlerinin sundurma çatılarını yerinden söktü
Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerlerinin sundurma çatılarının devrilmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin sundurma çatıları yerinden sökülerek devrildi.
İlçe genelinde yağmurun ardından etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Çanaklı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinin sundurma çatıları rüzgar nedeniyle yerinden koparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.
