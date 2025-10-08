Haberler

Adana'da Fırtına İki Okulun Çatısını Uçurdu

Adana'da Fırtına İki Okulun Çatısını Uçurdu
Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki okulun çatısı uçarken birçok araç zarar gördü. Öğrenciler tahliye edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

İlçede öğle saatlerinde aniden sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Kopan çatı parçaları nedeniyle okulların bahçesindeki araçlar ve çevredeki yapılar zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi. Bu sırada derste olan öğrenciler panik yaşadı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler okullardan tahliye edildi. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
