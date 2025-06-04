Adana'da Firari Hükümlüler Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlüler Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı
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Adana'da narkotik polisi, uyuşturucu suçlarından hapis cezası bulunan 10 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlülerden biri banyoda saklanırken bulundu.

ADANA'da narkotik polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlülerden S.G. (29), banyonun tavan arasında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen hükümlülerin saklandıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki baskın yapılan S.G., banyonun tavan arasında saklanırken yakalandı. Diğer 9 hükümlü de adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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