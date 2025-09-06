Haberler

Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, hakkında 39 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Erol E. yakalandı. Hükümlü, bilişim suçları ve sahtecilik ceza davalarından aranıyordu.

Adana'da hakkında 39 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 290 lira para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Sarıçam Mahallesi'nde şüphe üzerine Erol E'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Kontrolde Erol E'nin "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 39 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 3 bin 290 lira para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
