Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da 'yağma' suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yol kontrolü sırasında yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da "yağma" suçundan hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durdurulan minibüste inceleme yaptı.
İncelemede yolculardan F.M'nin, "yağma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel