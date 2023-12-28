Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı ev tespit edilen hükümlü, operasyon sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma" suçundan 16 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan A.C.U'nun saklandığı ev tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. A.C.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.