Adana'da firari hükümlü yakalandı

Adana'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün Ceyhan ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Ekipler, hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün Ceyhan ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.