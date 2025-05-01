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Adana'da Firari Hükümlü Polisi Görünce Kaçtı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana'da Firari Hükümlü Polisi Görünce Kaçtı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Adana'da hastane önünde yakalanan firari hükümlü Cuma G., polisin yanına geldiğini görünce panikleyerek kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve Cuma G.'nin hırsızlık suçundan 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

ADANA'da hastane önünde kendisine doğru gelen polisi görünce kaçan firari hükümlü Cuma G.'nin (36) yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane polisi, acil servis önünde bekleyen Cuma G.'nin hareketlerinden şüphelenip, yanına gitti. Polisi görünce panikleyen Cuma G., koşarak kaçmaya başladı. Polis, otoparkta koşarak takip ettiği Cuma G.'yi yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cuma G.'nin 'Hırsızlık' suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cuma G., götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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