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Adana'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail A'nın, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, sokakta kendilerini görüp kaçmaya başlayan hükümlünün peşine düştü.

Ekipler, zanlının evine girip saklanması üzerine kaçışını önlemek için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polislerin bölgeden ayrılmaması üzerine İsmail A, bir süre sonra evden çıkarak teslim oldu.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren İsmail A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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