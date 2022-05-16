Finlandiya Fahri Konsolosluğu Adana'da açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya Fahri Konsolosluğu Adana'da açıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Finlandiya Fahri Konsolosluğu Adana'da açıldı

Adana'da Finlandiya Fahri Konsolosluğunun açılış töreni yapıldı.

Adana'da Finlandiya Fahri Konsolosluğunun açılış töreni yapıldı.

Otel gerçekleştirilen törene, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolo Raimo Pahkasalo, Finlandiya Fahri Konsolosu Levent Uğurses ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Törende konuşma yapan Zeydan Karalar, "İki ülke arasındaki ticari ve turizmin artması bizi çok mutlu eder. Adana çok özellikli ve çok güzel bir kent. Bir kere sıcak insanları görülmeye değer. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi kalbi temiz ve sıcak kanlı insanlar yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Adana ile Adanalı bir başka olur" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title