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Kozan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kozan'daki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Ayfa Kavşağı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na kadar yürüyen kalabalık, tekbirler eşliğinde Gazze'ye destek sloganları attı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kozan Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin topraklarının fosfor bombaları ile hunharca bombalandığını belirten Azgın, şunları kaydetti:

" İsrail, kundaktaki bebek, çocuk, kadın demeden katledip Filistin'deki savaşa devam ediyor. Gazze'de yaşananlar, yalnızca günümüzün değil insanlık tarihinin en utanç verici kara lekesidir. Katil İsrail ve onu besleyen küresel sermayeyi boykot etmeye devam etmeliyiz. Filistin halkının özgürlüğü için bu boykotun yapılması ve devam ettirilmesi hepimizin vicdani ve insani görevidir."

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sümmani Göztaş da Gazze'de ve Doğu Türkistan'da masum insanların öldüğünü ifade etti.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan Filistin temalı serginin gösterimi ile sona erdi.

Programa, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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