Adana'da Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması Yapıldı

Adana'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden katılımcının olduğunu anımsatan Eraslan, şunları kaydetti:

"İki yıldır neredeyse sokaklardayız yorulmadık yorulmayacağız. Öfkeliyiz ancak öfkemizi diri tutmak zorundayız. Filoya üç defa dron ile saldırı yapıldı. İsrail dün Katar'ı vurdu bugün Yemen'i vurdu. İsrail'in sonu geliyor. Allah'ın yardımı, zaferi, bereketi inanlarla birliktedir. Hep birlikte dua edeceğiz."

Grup, konuşmaların ardından dağıldı.