Adana'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu

Filistinlilere destek amacıyla Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) kuruldu.

AFİDAP Başkanı Eşref Şahin, bir derneğin merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki ofisinde yapılan toplantıda, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Suskunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Şahin, "Sadece ağlayarak, acıyarak, öfkelenerek değil, ruhumuzdan taşan umutlarımızla ve kalbimizle başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Zalimlerin Filistin üzerinden gerçekleştirdiği barbarlığı temize çıkarmaya, onların acılarından rant devşirmeye çalışanlara, vurdumduymazlığa karşı itirazımız olduğu için buradayız. Filistin'in yanındayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından platform üyeleri toplantı yaptı.