Adana'da Fidan Dikim Etkinliği: Yeşil Vatan Projesi Uygulandı

Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında Adana'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıçam ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkati çekti.

Projeyle öğrencilere çevre sevgisi aşılanmasının hedeflendiğini belirten Tüfekçi, "Fidanları, ağaçları ve ormanlarımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklardan söz aldık, eğer bir ağaç yanarsa, yerine en az on fidan dikeceğiz. Bu ülkeye ve çocuklarımıza yeşil bir vatan bırakmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yavuz Gürünlü de fidan diktiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Programa, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.