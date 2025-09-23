Haberler

Adana'da FETÖ Zanlısı Gözaltına Alındı

Adana'da 6 yıldır aranan FETÖ zanlısı A.S. saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.S., adliyeye sevk edildi.

Adana'da 6 yıldır aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı saklandığı evde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu iddiasıyla 2019'dan bu yana aranan A.S'nin (53) merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hakkında teşhis ve ifade bulunan şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

