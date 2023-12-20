Adana'da FETÖ'ye yönelik davada sanığa hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün 'ev abisi' olduğu öne sürülen sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ş. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek Y.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.Ş, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.Ş'nin mevcut halinin devamına karar verdi.